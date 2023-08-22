В Сомали приостановили работу TikTok и Telegram из-за 'террористических угроз', которые они могут нести.

В Сомали была временно приостановлена функционирование платформ TikTok и Telegram, а также деятельность букмекерской компании 1XBET. Это было сделано в свете обеспокоенности органов безопасности, которые выразили опасение относительно возможного использования указанных приложений террористическими группами и организациями, а также их использования для распространения аморального контента.

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Об этом сообщает Bloomberg. 21 августа Министерство связи и технологий Сомали придало инструкции интернет-провайдерам о блокировке указанных сервисов.

Решение было принято на фоне обострения борьбы с джихадистской группировкой "Аль-Шабааб" в центральном регионе страны.

Это первый случай, когда правительство приказало закрыть отдельные сервисы ради "борьбы с терроризмом".

Как сообщал OBOZREVATEL,

– российские спецслужбы нашли способ, как отслеживать частную переписку в Telegram, Signal и WhatsApp. Спецслужбы могу узнать, кто с кем, где и когда общается, но не прочитать сами сообщения;

– компания-разработчик ИИ-чата OpenAI была вынуждена приостановить работу плагина ChatGPT для браузера Bing всего через две недели после его запуска. Оказалось, что он позволял пользователям обходить блокировку для подписчиков на разных сайтах.

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