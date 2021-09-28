В Швеции прогремел мощный взрыв в многоэтажке, пострадали десятки людей. Фото и видео

Днем во вторник, 28 сентября, мощный взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме шведского города Гетеборг. В результате возник пожар, в больницы попали более 20 пострадавших.

ЧП произошло в пять утра в районе Овре Хусаргатан центральной части города. При этом его причины неизвестны, сообщает Sveriges Radio.

Отмечается, что после взрыва густой дым заполнил квартиры в трех подъездах дома и гаражи. К месту ЧП съехалось много карет скорой помощи и спасателей. Всех жителей эвакуировали – это около ста человек.

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В местной службе спасения отметили, что жильцы, вероятно, прыгали и слезали из окон, чтобы спастись от огня. Поэтому некоторые получили серьезные травмы.

Внешний командир полиции в комментарии TV4 сообщил, что в больницы госпитализированы 23 человека, три женщины в возрасте от 60 до 80 лет – в тяжелом состоянии.

Полиция начала предварительное расследование по факту всеобщего разрушения, но не комментирует СМИ подробности о причинах ЧП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября в американском штате Джорджия, округ Де-Калб, произошел мощный взрыв в жилом многоквартирном доме. Он был настолько сильным, что трехэтажное здание частично разрушилась.