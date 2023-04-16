В Швеции отпустили россиянку, подозреваемую в шпионаже

В Швеции отпустили из-под ареста россиянку, подозреваемую в корпоративном шпионаже и преступлениях, связанных с похищением данных в Гетеборге. Решение объяснили недостаточностью оснований для задержания.

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Соответствующее заявление сделал прокурор Джеймс фон Рейс в субботу, 15 апреля, сообщает Aklgarmyndigheten. Отмечается, что лицо, задержанное в четверг, 13 апреля, на данный момент обоснованно подозревается.

"Подозрения задержанной в четверг ослабли, а также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я решил, что это лицо нужно освободить", – отметил фон Рейс.

Предварительное расследование продолжается, проводятся следственные действия. В то же время, прокурор недоступен для СМИ. В пресс-службе пока не владеют никакой информацией по делу.

Напомним: ранее в России задержали корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а Лефортовский суд Москвы арестовал его по делу о шпионаже на 29 суток и отправил в СИЗО. Силовики считают, что он якобы "шпионил по заданию США" и собирал информацию об одном из предприятий российского ВПК. Издание отреагировало на инцидент и требует уволить своего сотрудника.

В администрации США назвали безосновательными обвинения в "шпионаже", которые РФ выдвинула против Гершковича. Иностранец находится под арестом в Москве, где пропагандисты пытаются судить его по делу под грифом "совершенно секретно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– американский военнослужащий ВВС Нацгвардии Джек Тейшейра, подозреваемый в "сливе" секретных документов министерства обороны страны, может получить наказание в виде десятков лет заключения. Ему будут предъявлены обвинения в соответствии со статьей 793 (сбор, передача или потеря защищенной информации) Кодекса США, а также в соответствии с Законом о шпионаже;

– отца тульской школьницы Алексея Москалева экстрадировали из Беларуси в Россию. Он сбужал из-под домашнего ареста, наложенного по делу о "дискредитации армии РФ".

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