В Швейцарии народный референдум поддержал однополые браки

В воскресенье, 26 сентября, 64% граждан Швейцарии проголосовали в пользу юридического оформления браков между представителями ЛГБТ-сообщества. Таким образом, государство станет одним из последних в Западной Европе, где позволят регистрировать однополые отношения.

Об этом сообщило издание Deutche Welle. Результаты народного опроса могут иметь статистическую погрешность не больше 2%, которая не повлияет на окончательный итог.

В последние годы в Швейцарии проходили активные споры на тему права пар одного пола заключать браки со всеми вытекающими последствиями (усыновление детей или рождение посредством суррогатной матери, посещение супруга в больнице или тюрьме, и проч.) Сторонники традиционных устоев настаивали, что дети, проживающие в таких семьях, хронически несчастны и подвергаются давлению, однако, не предоставив своим аргументам ни одного научного обоснования, остались в меньшинстве.

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Согласно результатам опроса швейцарское правительство займется внесением поправок в Гражданский кодекс. В ближайшее время депутаты определят, когда именно пройдет первое рассмотрение нового законопроекта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Исландия стала первой республикой в Европе, где избиратели выбрали в парламент большинство женщин представлять свои права.