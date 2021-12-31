В Румынии произошло землетрясение: толчки ощущались и в Украине

В румынских Карпатах 30 декабря произошло очередное землетрясение. Во время него сила подземных толчков составила 3,7 балла по шкале Рихтера.

При этом их почувствовали и в Украине. Об этом информирует Главный центр специального контроля (чтобы посмотреть карту, доскролльте новость до конца).

Специалисты отмечают, что колебания начались около 16:57 четверга. Их источник находился в районе гор Вранча, что в 115 километрах от украинской границы. В частности, на глубине 75 км.

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"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы населению", – говорится в сообщении.

Отметим, что горы Вранча являются наиболее сейсмоактивной зоной в Румынии. Она пролегает на стыковке Южных (Румынских) и Восточных (Украинских) Карпат в уезд Вранча.

Начиная с 1107 года и по сей день там произошло более сотни землетрясений, в том числе несколько десятков с магнитудой выше 6,5. Максимальная сила подземных толчков в зоне Вранча составила 8,3 балла по шкале Рихтера.

Прямое влияние этой зоны подпадают Украинские Карпаты и Буковина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в декабре 2021 года зафиксировали несколько землетрясений, в частности в Надворнянском районе Ивано-Франковщины. Магнитуда колебаний составляла 2,4-2,9. Последний произошел 29 декабря.