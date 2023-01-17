В Румынии подтвердили, что обнаруженный на пляже ракетный двигатель имеет российское происхождение

В Румынии установили, что ракета, фрагмент которой была найдена на пляже в Сэчеле 15 января, была запущена из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" российского производства. Предмет идентифицирован как труба маршевого двигателя от зенитной ракеты типа 57Э6 "земля-воздух".

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Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в штабе Военно-морских сил Румынии. Там отметили, что таких боеприпасов нет на вооружении румынской армии.

Скорее всего, фрагмент ракеты "во время недавних военных действий в северной части Черного моря упал в море и был отнесен морскими течениями к румынскому побережью", сказано в релизе. Он не содержал пиротехнических или опасных материалов.

Не исключено, что в ближайшее время морские течения могут принести такие компоненты ракет в прибрежную зону Румынии или других стран, учитывая "характеристики этого типа ракет и периодичность их применения в боевых действиях".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии на пляж в районе гостиницы Гура Портитей в Сэчеле вечером 15 января выбросило часть ракеты. Эксперты идентифицировали объект как ракетный двигатель, не представлявший опасности.

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