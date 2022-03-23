В российском Екатеринбурге полицейским запретили ездить на иномарках: боятся, не хватит запчастей

Главный полицейский российского города Екатеринбург Игорь Озеров запретил своим подчиненным использовать служебные автомобили, произведенные не в РФ. Речь идет о марках Volkswagen, Renault, Skoda и других.

Соответствующий указ опубликовало издание E1. В качестве причины запрета указано решение о приостановке ремонта служебных машин в связи с экономическими санкциями. Попросту говоря, руководство опасается, что могут возникнуть проблемы с запчастями иностранного производства.

"Это решение было по всей области. Однако только в Екатеринбурге прямо запретили ездить на иностранных служебных машинах, в других городах просто попросили реже их использовать", — рассказал изданию источник в силовых структурах.

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Также отмечается, что большую часть автопарка полицейских составляют автомобили российского производства. Однако есть и немало иномарок – Skoda и Renault, мотоциклы Yamaha и даже BMW.

"Непонятно сейчас, что с ними будут делать", — отметил собеседник в ГИБДД.

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