В России обиделись на слова Борреля об "опасном соседе"

В России возмутились из-за того, что верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом".

Так, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала эти слова не просто оскорбительными, но и дезинформационными. О ее реакции на позицию евродипломата написал пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Никаким опасным, агрессивным соседом Россия в историческом контексте никогда не была. Эта конфронтационная риторика, она должна уйти, она должна остаться в прошлом, и это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, Евросоюза и России", – заявила спикер главного внешнеполитического ведомства страны-агрессора.

Захарова выразила мнение, что такие заявления представителей ЕС якобы наносят удар намного более разрушительный, чем представляют на Западе.

Российский дипломат считает, что подобная риторика бьет по реноме европейских политиков как "производителей определенных смыслов".

Напомним, Боррель заявил, что Россия превращается в тоталитарную страну, которую нужно "отталкивать назад", когда она нарушает международное право. Он также подчеркнул, что агрессор все больше дрейфует прочь от европейских ценностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены агрессивными действиями России, особые опасения вызывает увеличение ракетной угрозы с ее стороны. Поэтому страны-члены структуры намерены бороться с этим.