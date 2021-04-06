В Польшу привезли почти 900 тысяч доз вакцины Pfizer

5 апреля в Польшу поступила партия в 870 тысяч доз вакцины Pfizer, которые распределят по пунктам вакцинации в стране.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на президента Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского. Кроме того, 11 апреля полякам доставят партию вакцин AstraZeneka.

Отмечается, что согласно плану в апреле Польша дополнительно получит новые партии вакцин Pfizer, AstraZeneka, Moderna и Johnson & Johnson.

Добавим, что согласно правительственному отчету, в настоящее время в Польшу доставлены 8 078 060 доз вакцин, а в центры вакцинации – 7 186 140 доз.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 года. Пока прививки делают препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna. На данный момент в Польше 4 585 575 человек получили первую дозу, а 2 073 334 человека получили вторую дозу. Всего было проведено 6 658 909 прививок.

Напомним, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что вскоре в Украину должны начать поставлять вакцины против коронавируса производства компании Pfizer.

Кроме того, Украина получит еще одну крупную партию вакцины Pfizer в течение 2021 года. Ее количества хватит для всех уязвимых категорий украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша с 30 марта изменила правила въезда в страну в связи с распространением коронавируса. Особенно строгими условиями пересечения границы стали для людей, которые въезжают в Польшу из стран не Шенгенской зоны, в том числе из Украины.