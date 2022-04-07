В Польше выпустили руководство для граждан, как подготовиться к войне: советуют запастись водой, едой и лекарствами

Польское правительство выпустило руководство по подготовке к кризису, такому как война. Оно инструктирует население о том, что делать во время нападения с применением обычного, химического и ядерного оружия, а также описывает системы оповещения населения, которые будут использоваться в таких случаях.

Руководство опубликовано в Twitter Центра государственной безопасности и советует людям запастись водой, едой, лекарствами, батарейками и факелами на случай отключения электричества. Хотя правительство заявило, что оно обязано готовить население к различным сценариям, оно отрицает, что руководство имеет какое-либо отношение к войне в Украине.

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Как отмечает Sky News, что предыдущие руководства включали такие ситуации, как наводнения и суровая зимняя погода. Тем не менее, угроза российского вторжения, возможно, волнует некоторых жителей Польши, которая граничит с Украиной.

Хотя Россия в основном сосредоточила свои военные усилия на севере, юге и востоке Украины, она подвергла обстрелу также западный город Львов, расположенный в почти 70 км от польской границы.

Как отметило издание, на данный момент нет никакой конкретной информации о том, что Россия планирует нападение на Польшу, но есть опасения, что РФ может попытаться распространить свое вторжение на соседние страны.

Напомним: ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия может совершить агрессию против Польши или другой страны Европейского Союза. В связи с этим посольство РФ в Варшаве начало "заметать следы".

"Россия готовится к тому, чтобы напасть на Польшу. Эту информацию наверняка имеют дипломатические учреждения, в том числе и Посольство России в Варшаве. И они заметают следы. Понятно, почему они это делают. Если бы там была информация и документация, которая бы не приносила ущерба Польше, то они бы ее даже и не жгли, даже если бы надо было выезжать из посольства", – отметил украинский посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Guardian отметило, что ракетные удары, которые Россия нанесла по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский полигон), были своеобразным сигналом НАТО. Однако открытое нападение на Польшу маловероятно.