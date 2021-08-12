В Польше приняли закон о телерадиовещании, вызвавший массовые протесты: что изменится

В среду, 11 августа, Сейм Польши принял изменения в закон о телерадиовещании. Противоречивый проект, который называют "lex TVN", вызвал протесты в обществе и экспертной среде.

Об этом сообщает RMF24. Закон поддержали 228 депутатов, 216 выступили против.

Документ, разработанный правящей партией "Право и справедливость", меняет принципы предоставления разрешений на вещание СМИ, у которых есть капитал за пределами Европейского экономического пространства (ЕЭП).

Согласно закону, разрешение на вещание имеют только те средства массовой информации, доля иностранного капитала у которых не превышает 49%, за исключением случаев, когда телерадиокомпания базируется в ЕЭП, куда входят ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

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Теперь принятые Сеймом изменения должен утвердить Сенат.

В "Праве и справедливости" заверяют, что новый закон должен защитить польские СМИ от захвата капиталом из России, Китая и арабских стран.

Однако есть и другая сторона медали. В частности, изменения приведут к тому, что телеканал TVN потеряет лицензию на вещание, если его не продаст нынешний владелец – американский концерн Discovery.

Критические голоса раздаются со стороны оппозиции, а также из Вашингтона, Брюсселя и даже лагеря "Объединенных правых".

Почти в 100 городах Польши прошли акции протеста под лозунгом "Свободные СМИ, свободные люди". В них приняли участие журналисты, общественные активисты и лидеры оппозиционных партий.

Наибольший митинг был организован перед Сеймом в Варшаве. Его участники скандировали лозунги "Свобода слова – ключевая" и "Мы хотим иметь выбор".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша отложила ужесточение закона о запрете абортов из-за массовых протестов.

В Варшаве на протесты против запрета абортов вышли около 100 тысяч человек. Таким образом люди выразили несогласие со скандальным решением Конституционного трибунала.

Прерывать беременность в Польше можно было, если у плода есть тяжелые и необратимые дефекты или неизлечимые болезни. Но Конституционный трибунал это фактически запретил.