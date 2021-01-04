В Польше хотели взорвать мечеть и отравить людей

В Польше задержали двух мужчин, которые готовили проведение теракта в мечети с использованием взрывчатых и отравляющих веществ.

Об этом сообщило Polskie Radio. Злоумышленники призывали к истреблению мусульман, чтобы предотвратить "исламизацию Польши".

Арест и задержание провели после расследования Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

Третий обвиняемый будет привлечен к ответственности за незаконное хранение взрывчатых веществ.

По словам Станислава Жарын, пресс-секретаря министра и координатора спецслужб, сотрудники ABW определили, что нападение должно было быть осуществлено на "конкретном религиозном объекте исламского сообщества".

"Преступники также планировали распространить отравляющие вещества среди определенных групп людей. Обвиняемые выражали крайне правые взгляды, и один из них публично указал на необходимость уничтожения религиозных групп, призывал к насилию, совершению преступлений на основе национальных, этнических, расовых и религиозных различий", – сообщил Жарын.

Один из обвиняемых создал антиисламский манифест, в котором призывал преследовать всех мусульман, попавших на территорию Польши.

Злоумышленников вдохновляли методы, которые использовал Андерс Брейвик, виновник терактов в Норвегии в 2011 году, и Брентон Таррант – австралиец, ответственный за массовое убийство мусульман в мечети Новой Зеландии.

При обыске в помещениях, принадлежащих обвиняемым, были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный пистолет-пулемет и боеприпасы, а также прекурсоры для производства наркотиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года прокуратура федерального суда Нью-Йорка (США) обвинила гражданина Кении Чоло Абди Абдуллу в подготовке теракта на территории Соединенных Штатов "в стиле 11 сентября". Абдулла годами тренировался летать на лайнере на Филиппинах, чтобы совершить теракт в Америке.