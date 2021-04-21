В ПАСЕ приняли серьезное решение по Беларуси

Парламентська асамблея Ради Європи утвердила жесткий доклад по ситуации в Беларуси, который касается нарушения прав человека в стране.

Как сообщил в телеграм-канал нардеп Алексей Гончаренко, документ называется "Нарушение прав человека в Беларуси требуют международного расследования".

Он отметил, что в докладе прямо говорится, что режим незаконного избранного президента Александра Лукашенко пытается силой удержать власть, несмотря на очевидное неприятие его правления значительной частью населения Беларуси.

Среди самых серьезных нарушений, указанных в докладе являются:

нарушение права на свободные выборы всего белорусского народа;

нарушение свободы слова;

нарушение права на справедливое судебное разбирательство;

нарушения связанные с пытками и бесчеловечным отношением, которое унижает честь и достоинство.

Среди прочего в докладе говорится о том, что важнейшим приоритетом Совета Европы должно стать освобождение всех политических заключенных в Беларуси.

Также в докладе отмечается, что эффективными методом для борьбы с режимом Лукашенко должно быть внедрение белорусского "списка Магнитского". Для решения вопроса нужно привлекать и международные механизмы в виде "координационного платформы" разработанной в Европейском парламенте, которая будет собирать, анализировать и оценивать информацию о Беларуси с участием экспертов и международных участников, к которым должны входить Европейский парламент, Совет Европы, ОБСЕ и компетентные специальные докладчики ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси 27 марта оппозиция попыталась провести протест, который должен был стать первой массовой акцией, однако силовики с самого утра стянули спецтехнику и начали задержания.