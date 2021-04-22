В парламентской группе Сейма Польши по поддержке 'Бабьего Яра' почтили память повстанцев в Варшавском гетто

19 апреля по случаю 78-й годовщины восстания в Варшавском гетто представители "Парламентской группы по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы, свободной от геноцида и ненависти" Сейма Польши почтили память жертв и героев сопротивления.

Глава парламентской группы Марек Рутка, а также ее представители Барбара Новацка и Мачей Копец возложили цветы у Памятника героям гетто в Варшаве. Также на церемонии впервые присутствовал делегат от Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", депутат Европарламента в 2004-2014 годах, Марек Сивец.

Напомним, восстание в Варшавском гетто было крупнейшим вооруженным сопротивлением евреев в период Второй Мировой войны. Как и трагедия в Бабьем Яру, 80-ая годовщина которой приходится на сентябрь 2021-го года, события в Варшавском гетто привели к убийству тысяч людей.

Представитель Сейма Польши Марек Рутка подчеркнул: "Как глава Парламентской группы по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру, я не могу не думать об ужасающей связи между этими двумя трагедиями, а также общей истории Польши и Украины, пересекающейся во времена Второй Мировой войны. Я надеюсь на совместную работу, которая поможет сохранить память об этой истории для будущих поколений".

В свою очередь, депутат Сейма Барбара Новацка добавила: "В этот трагический день мы вспоминаем о мужестве людей в Варшавском гетто, которые боролись, чтобы жить и умереть на своих условиях. Это настоящие герои, чья память должна быть сохранена".

Напомним, 17 декабря польский Сейм объявил о создании парламентской рабочей группы к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Как указано в регламенте "Парламентской группы по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы, свободной от геноцида и ненависти", её цель – почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, а также напомнить будущим поколениям о том, на что способны тоталитарные режимы.