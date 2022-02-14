В море засняли огромного осьминога цвета радуги: фото и видео чуда природы

Морской биолог из Австралии Джасинта Шеклтон сняла кадры редкого осьминога, кружащегося в водах вокруг Большого Барьерного рифа. Им оказался Tremoctopus spp.

Этот вид морского обитателя выделяется ярко-красным окрасом и необыкновенным телом в форме одеяла либо плаща. Об этом пишет Bundaberg Now (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Биолог плавала вокруг рифа рядом с островом Леди Эллиот, расположенным у побережья Квинсленда, когда заметила осьминога с накидкой цвета радуги. Она сначала не поверила свои глазам.

"Цвет его плаща был невероятным, и было интересно наблюдать за тем, как он двигается", — сказала биолог. По словам ученой, увидеть самку осьминога у берегов острова Леди-Эллиот — это, безусловно, случай, который выпадает раз в жизни.

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Отметим, взрослая самка этого вида может достигать в длину около 2 м, а самец всего лишь 2,4 см. Из-за этого процесс спаривания у вида проходит с большими трудностями. Первого живого самца этого вида обнаружили 20 лет назад.

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