В Нью-Йорке старушка эпично уделала мошенника, притворившегося ее внуком

Жительница Нью-Йорка перехитрила мошенников и сумела отдать их в руки правосудия. Злоумышленники планировали обворовать 73-летнюю старушку на 8 тысяч долларов.

Как сообщает CBS2, мошенник позвонил женщине на мобильный телефон и представился ее внуком. Мужчина сообщил, что его якобы задержали копы за нетрезвое вождение и теперь необходимо внести денежный залог, чтобы выйти на свободу.

Женщина объяснила, что сразу поняла, что это мошенник, так как у нее нет внука, который бы водил машину. "Он стал называть меня "бабушкой", – рассказала американка.

По ее словам, звонили несколько раз. При этом звонки осуществляли разные мужчины. Один из них утверждал, что он адвокат ее внука и сказал, что нужно 8000 долларов, чтобы тот вышел из тюрьмы. Позже позвонил третий человек, представившийся поручителем, прибывшим за деньгами.

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"Я сказала, что у меня в доме есть деньги, и подумала, что он не купится на это", – поделилась старушка, добавив, что вызвала полицию. "Но он попался на приманку".

Когда мужчина, выдававший себя за поручителя, прибыл в дом Джин, чтобы забрать деньги, и она вручила ему конверт, наполненный бумажными полотенцами, злоумышленника схватили полицейские.

Офицеры арестовали 28-летнего Джошуа Эстреллу Гомеса и обвинили его в покушении на крупное воровство третьей степени. Он был освобожден под подписку о невыезде и должен предстать перед судом 3 февраля 2022 года.

Представители полиции предупредили, что люди должны блокировать нежелательные звонки и текстовые сообщения, чтобы избежать мошенничества.

"Если кто-то звонит вам и утверждает, что был арестован, позвоните этому человеку или члену семьи для подтверждения", – рекомендовали они.

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