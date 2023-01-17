В Норвегии решили отменить часть военных учений: названа причина

В 2023 году Норвегия проведет меньше военных учений своих вооруженных сил, чем было запланировано ранее. Такое решение было принято из-за того, что угроза нападения России на страны НАТО уменьшилась.

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Причина этого в том, что РФ большинство своих неядерных сил задействовала для полномасштабного вторжения в Украину. Такое заявление сделал представитель министерства обороны Норвегии подполковник Вегард Финберг, пишет VG.

"Вооруженные силы совершили внутренние преобразования для лучшей подготовки к ситуации, перед которой мы предстали", – говорят в Норвегии.

В этом году вооруженные силы страны сосредоточатся на совместных оперативных учениях, учениях с НАТО и другими странами-партнерами, учениях по общей обороне и учениях по аттестации личного состава.

В то же время о том, какие именно учения могут быть сокращены, в минобороны не рассказали.

"Важно подчеркнуть, что поддержка Украины – это поддержка национальной готовности. Россия напала на мирную соседнюю страну. Наша активная поддержка Украины укрепляет доверие к нашей собственной способности и готовности защищать себя", – добавил Финберг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Германии началась расширенная боевая подготовка Вооруженных сил Украины, в которой примут участие около 500 военнослужащих.

– Украинские военные 16 января прибыли на базу армии Соединенных Штатов Форт-Силл, расположенную в штате Оклахома. Там они будут учиться работе с системой противоракетной обороны Patriot.

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