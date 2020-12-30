В Норвегии оползень уничтожил дома, десятки людей пропали без вести. Видео и фото

Борис Бондарь Мир 18:05, 30.12.2020 Обновлено: 18:33, 30.12.2020

В Норвегии в населенном пункте Аск более 150 человек были эвакуированы и по меньшей мере девять получили ранения в результате сильного оползня.

Об этом сообщило DPA International. Также были разрушены несколько зданий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Десятки людей считаются пропавшими без вести, сообщений о погибших пока не поступало.

Оползень был связан с плывущей глиной, которая очень неустойчива. По словам геологов, исследовавших это место с воздуха, окончательная причина еще не установлена.

По первоначальным оценкам, длина оползня составляла 700 метров, а ширина – от 10 до 20 метров.

В качестве меры предосторожности власти приняли решение расширить зону эвакуации из-за проблем с водопроводом и канализацией.

Для поисковых работ и эвакуации граждан были задействованы вертолеты, военнослужащие и ополчение.

Аск – административный центр муниципалитета Гердрум, примерно в 40 км к северо-западу от Осло.

Норвежское управление водных ресурсов и энергетики заявило, что направило на место происшествия геологов.

Моника Меланд, министр юстиции и общественной безопасности, заявила, что следит за ситуацией, а премьер-министр Эрна Сольберг выразила сочувствие тем, кто пострадал в результате инцидента.

Оползень произошел в Аске
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Длина оползня составляла 700 метров
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Оползень вызван плывущей глиной
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Спасатели эвакуируют граждан
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Для эвакуации жителей использовали вертолеты
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Несколько домов разрушило
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Норвегии на мысе Кракнесет из-за сейсмической активности произошел оползень. Вследствие чего восемь домов смыло в море. Из-за ЧП в муниципалитете Альта один человек был эвакуирован, в происшествии никто не пострадал.

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