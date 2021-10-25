В Нигерии прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, погибли десятки людей

В штате Риверс на юге Нигерии произошли взрыв и сильный пожар на незаконном нефтеперерабатывающем заводе. ЧП унесла жизни по меньшей мере 25 человек, в том числе детей.

Трагедия произошла утром 24 октября в районе Румуэкпе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и чиновников.

"Количество пострадавших очень велико... Пока насчитываем 25 тел. Мы еще не уверены в их личности", – сказал лидер общины Рейтер Ифеани Омано, добавив, что среди погибших было несколько несовершеннолетних.

По словам чиновника, десятки домов возле нефтеперерабатывающего завода в районе Румуэкпе также были разрушены. Еще несколько человек получили ранения и переведены в ближайшую больницу.

Видео дня

Местный житель Чиквем Годвин подчеркнул, что все жертвы – люди с нескольких общин.

Представитель полиции в штате инцидент подтвердил, но не назвал точное количество погибших и пострадавших, а также причины ЧП.

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что в пострадавшем районе есть несколько таких незаконных нефтеперерабатывающих заводов, которые представляют угрозу для жизни людей. Он призвал правительство немедленно принять меры по этому вопросу, передает Anadolu Ajansi.

Reuters добавляет, что незаконная переработка является обычным явлением в богатом нефтью районе в Нигерии. Поскольку бедные местные жители используют трубопроводы для производства топлива для продажи с целью получения прибыли. Хотя практика, которая похожа на простое кипячение сырой нефти в бочках для извлечения топлива, очень опасна.

Нигерия играет роль крупнейшего экспортера нефти в Африку. По официальным оценкам, компании теряют в среднем 200 000 баррелей в сутки – более 10% своей добычи нефти – из-за врезок или вандализма на трубопроводах. Последние приводят к огромному загрязнению окружающей среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября в нигерийском северо-западном штате Кадуна боевики убили 34 человек в деревне Мадамай. Семь сельчан получили ранения. В тот же день злоумышленники напали на церковь в районе Качия, где убили человека и ранили еще нескольких.