В Нигерии прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, погибли десятки людей

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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В Нигерии прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, погибли десятки людей

В штате Риверс на юге Нигерии произошли взрыв и сильный пожар на незаконном нефтеперерабатывающем заводе. ЧП унесла жизни по меньшей мере 25 человек, в том числе детей.

Трагедия произошла утром 24 октября в районе Румуэкпе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и чиновников.

"Количество пострадавших очень велико... Пока насчитываем 25 тел. Мы еще не уверены в их личности", – сказал лидер общины Рейтер Ифеани Омано, добавив, что среди погибших было несколько несовершеннолетних.

По словам чиновника, десятки домов возле нефтеперерабатывающего завода в районе Румуэкпе также были разрушены. Еще несколько человек получили ранения и переведены в ближайшую больницу.

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Местный житель Чиквем Годвин подчеркнул, что все жертвы – люди с нескольких общин.

Представитель полиции в штате инцидент подтвердил, но не назвал точное количество погибших и пострадавших, а также причины ЧП.

ЧП произошло в штате Риверс (Нигерия)

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что в пострадавшем районе есть несколько таких незаконных нефтеперерабатывающих заводов, которые представляют угрозу для жизни людей. Он призвал правительство немедленно принять меры по этому вопросу, передает Anadolu Ajansi.

Трагедия произошла в районе Румуэкпе

Reuters добавляет, что незаконная переработка является обычным явлением в богатом нефтью районе в Нигерии. Поскольку бедные местные жители используют трубопроводы для производства топлива для продажи с целью получения прибыли. Хотя практика, которая похожа на простое кипячение сырой нефти в бочках для извлечения топлива, очень опасна.

Нигерия играет роль крупнейшего экспортера нефти в Африку. По официальным оценкам, компании теряют в среднем 200 000 баррелей в сутки – более 10% своей добычи нефти – из-за врезок или вандализма на трубопроводах. Последние приводят к огромному загрязнению окружающей среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября в нигерийском северо-западном штате Кадуна боевики убили 34 человек в деревне Мадамай. Семь сельчан получили ранения. В тот же день злоумышленники напали на церковь в районе Качия, где убили человека и ранили еще нескольких.