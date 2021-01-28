В НАТО призвали увеличивать расходы на оборону из-за агрессии России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Альянса продолжать увеличивать расходы на оборонную сферу из-за "агрессивных действий России, терроризма и подъема Китая".

Он уточнил, что нужно и дальше инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил противостоять таким глобальным вызовам. Об этом говорится в его заявлении начальникам обороны стран, опубликованной на сайте организации.

"Наши демократия, ценности и порядок, основанный на правилах, меняются. Поэтому мы должны оставаться в форме, чтобы противостоять любым вызовам, которые может поставить будущее", – призвал Столтенберг.

Он добавил, что рассчитывает на сотрудничество с президентом США Джо Байденом, ведь США и Европе будет безопаснее вместе во все более непредсказуемом и конкурентном мире.

Генсек отметил, что предоставит свои рекомендации по оснащению НАТО в будущем, когда союзные лидеры встретятся в Брюсселе в 2021 году.

Также подчеркнул, что хочет, чтобы страны НАТО использовали более глобальный подход и тесно сотрудничали с демократическими странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в телефонном разговоре со Столтенбергом президент США Джо Байден заявил о намерении продолжать консультации с НАТО по совместным проблемам в сфере безопасности, касающиеся России, Ирака и Афганистана.