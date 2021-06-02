В НАТО отправили 'послание Путину' масштабными маневрами в небе над Европой. Видео

Американские стратегические бомбардировщики B-52 за один день пролетели над десятками стран НАТО в Северной Америке и Европе в сопровождении истребителей союзников. Операция проводилась в рамках учений Allied Sky и "в поле видимости России".

Ее анонсировали в заявлении на сайте Европейского командования США еще 31 мая. А 2 июня телеканал CNN выложил ролик о полетах, подчеркнув, что таким образом было отправлено послание президенту РФ Владимиру Путину (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В операции принимали участие самолеты B-52H Stratofortress, которые расположены на авиабазе Морон в Испании и США. Истребители союзников поднялись в небо из Бельгии и Нидерландов, чтобы встретить "американцев" в центральной Европе над воздушным пространством Бенилюкса. Одновременно истребители из Норвегии и Турции сопровождали В-52Н на крайнем севере и юге территории Альянса.

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Различные типы таких самолетов также летали с американскими бомбардировщиками через каждую страну НАТО в Европе, "демонстрируя широту солидарности союза". Кроме того, американская группа из самолетов управления и связи E6-B вылетела из США в Канаду.

"Стоя плечом к плечу во время таких воздушных операций, мы формируем "мышечную память", необходимую для обеспечения быстрого реагирования НАТО на любой вызов", – сказал командующий Объединенных сил генерал Джефф Гарриган.

CNN подчеркивает, что операция проводилась "в поле видимости России".

"Это часть крупномасштабной миссии НАТО, которая включает в себя более 20 воздушных миссий НАТО, как послание президенту РФ Владимиру Путину. За две недели до саммита президента США Байдена с Путиным, своевременное заявление Байдена и поднятие крыльев НАТО в небо рядом с местом, где истребитель Беларуси заставил приземлиться пассажирский самолет, поднимают накал напряженности", – добавили журналисты.

Отмечается, что учения Allied Sky планировались давно и демонстрируют возможности всего Альянса и его готовность защищать территорию союзников. На прошлой неделе НАТО провело крупные учения, в которых принимали участие тысячи военных, десятки самолетов и несколько кораблей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России указали на несоответствие повестки дня для будущей встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в документах, которые подали в Кремле и Белом доме. Переговоры запланированы уже на 16 июня и в Москве пообещали прислать Вашингтону ряд "некомфортных сигналов".