В Мьянме начались боевые действия: сотни людей эвакуировали

Во вторник, 27 апреля, повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом, что стало одним из самых интенсивных столкновений с тех пор, как произошел военный переворот.

Каренский национальный союз (KNU) заявил, что захватил армейский лагерь на западном берегу реки Салуин, которая образует границу с Таиландом, сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во вторник жители деревни на тайской стороне реки заявили, что перед рассветом началась сильная стрельба. Позже военные Мьянмы нанесли ответные удары повстанцам с воздуха, заявили KNU и власти Таиланда.

По словам тайских военных, о пострадавших ничего не известно, а 450 жителей тайских деревень были перемещены от границы в безопасное место.

Боевые действия произошли, когда хунта заявила, что "положительно" рассмотрит предложения блока по прекращению беспорядков в Мьянме, но только когда будет восстановлена ​​стабильность.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су и других членов правительства.