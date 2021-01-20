В Музее Лондона выставили надувного "Малыша Трампа" в подгузнике. Фото

Гигантскую надувную фигуру-прототип 45-го президента США Дональда Трампа передали в коллекцию Музея Лондона. На ней уже уходящий из поста глава Белого дома изображен в виде озлобленного ребенка в подгузнике, который держит в руке телефон.

О перемещении экспоната сообщает CNN. Отметим, что этот 6-метровый воздушный шар прозвали "Малышом Трампом", он был создан накануне визита американского лидера в Британию в 2018 году.

Тогда же британцы, в знак протестов против приезда Трампа в их страну, впервые запустили его надувную фигуру в небо Лондона. Вскоре она появлялась на разных демонстрациях в городах США.

Теперь же, отмечает издание, "Малыш Трамп" будет выставлен в лондонском городском музее рядом с другими экспонатами, которые тоже связаны с протестами в столице Британии.

"Надеемся, что этот "ребенок" в музее станет напоминанием о том времени, когда Лондон выступил против Трампа, а также позволит подсказать тем, кто его видит, как они могут продолжать борьбу с политикой ненависти", – заявила команда, создавшая фигуру "Малыша Трампа".

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