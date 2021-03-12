В МИД рассказали о состоянии моряков с затонувшего в Черном море судна

Украинские моряки, которые находились на затонувшем судне Volgo Balt 179, доставлены в больницу для осмотра.

Как сообщил в Twitter пресс-​секретарь МИД Олег Николенко, украинцы находятся в румынском порту Констанца.

"Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет. Глава Посольства Украины в Румынии и консулы вместе с моряками оказывают необходимую консульскую помощь", – говорится в сообщении.

Добавим, что прекратились поиски пропавшего украинского моряка. Его искали более суток, но тело так и не обнаружили.

В Черном море прекратились поиски пропавшего украинского моря с затонувшего сухогруза "Волго Балт 179". Поисково-спасательная операция продолжалась больше суток, но не принесла результатов.

Напомним, что в Черном море, недалеко от румынского порта Констанца, утром 11 марта затонуло судно Volgo Balt 179. На его борту находилось 13 моряков – все граждане Украины. 10 человекам удалось спасти, двое погибли. По информации Госслужбы морского и речного транспорта Украины, погибшие – это капитан судна и электромеханик. Пропавший член экипажа – старший помощник капитана.

Позже в МИД обнародовали имена членов экипажа затонувшего в Черном море судна.

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в акватории Баренцева моря в России затонуло рыболовецкое судно "Онега". Спасти удалось только двоих из 19 рыбаков на борту.