В Мадриде прогремел мощный взрыв в жилом доме, много пострадавших. Фото

В пятницу, 6 мая, в Мадриде в четырехэтажном здании в районе Баррио-де-Саламанка произошел сильный взрыв. Вследствие ЧП по меньшей мере 17 человек получили ранения, четверо из которых доставлены в больницу, а один находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает местное издание ABC.ES. О погибших и о причине взрыва на данный момент неизвестно.

Спасатели разбирают завалы и ищут под ними людей. Во дворе дома аварийные службы развернули полевой госпиталь.

Со своей стороны, муниципальная полиция установила периметр для предотвращения приближения прохожих к месту происшествия и регулирует движение в этом районе.

Строящийся комплекс был "сильно поврежден" и причинил многочисленные повреждения транспортным средствам, припаркованным в окрестностях, и уличной мебели.

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Первые расследования показывают, что взрыв мог быть вызван неисправностью котла, иначе "он был бы более опасным и разбил бы фасад".

Напомним, в Мадриде 20 января прогремел взрыв: это произошло в здании, где живут священники, в квартале, принадлежащем приходу Вирхен-де-ла-Палома, и расположенном между домом престарелых и школой.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Днепровском районе Киева 20 января на третьем этаже в двухкомнатной квартире жилого дома на улице Курнатовского, 26 взорвался газ.

По информации источника журналистов, ЧП произошло во время проведения газосварочных работ на кухне.