В Лондоне представят публике простынь, вышитую человеческими волосами, которой 300 лет. Фото

В Лондонском музее Доклендс выставят на обозрение 300-летнюю простынь с вышитым волосами любовным посланием. И хотя в самих словах нет ничего необычного, но то, из чего они сделаны, вызывает и восторг, и ужас одновременно.

О необычном экспонате сообщается на сайте музея. Волосы, которыми были вышиты слова на постельном белье, вероятно, были взяты с отрубленной головы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как пишет Daily Mail, cам предмет, который никогда ранее не выставлялся на публику, является данью любви Анны Марии Рэдклифф в память о ее муже Джеймсе Рэдклиффе, третьем графе Деруэнт-Уотера и внуке короля Карла II, который был обезглавлен за государственную измену 24 февраля 1716 года.

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Известно, что на момент казни ему было 26 лет. Мужчину обвинили в причастности к первому восстанию якобитов. Об этом этапе в истории говорится в романе Вальтера Скотта 1817 года "Роб Рой".

Причудливо украшенная цветами, листьями и большим венком в форме сердца, надпись на простыне гласит: "Простыня с постели моего дорогого лорда в гнусном лондонском Тауэре февраль 1716 x Энн К. из Деруэнт=Уотера+".

Эксперты считают, что волосы, которые использовала Анна для ручной работы, могли принадлежать ей самой или мужу. Также эксперты допускают, что она могла их комбинировать.

Известно, что после казни Джеймса его тела отдали Марии. Тогда же она получила возможность отрезать прядь из его головы.

"Эта вышитая простыня – необычный предмет, на создание которого ушли месяцы или даже годы", – сказала Беверли Кук, куратор Лондонского музея.

Она рассказала, что долгое время простыня хранилась в частных коллекциях. А в 1934 году музей приобрел ее, но до сих пор не выставлял на обозрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из турецких музеев выставили на обозрение самый древний смайлик.