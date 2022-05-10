В Лондоне на здании посольства РФ появился антивоенный призыв. Фото

В Лондоне на посольстве страны-агрессора России появился антивоенный лозунг. Здание "украсили" призывом остановить разрушительную войну против Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале BBC News. Слова "Нет войне!" появились 9 мая – в День победы над нацизмом.

Как пишут авторы сообщения, антивоенную акцию организовали активисты Russian Democratic Society в Лондоне. Один из участников движения, который попросил не называть его имени, рассказал, что активисты хотят, чтобы 9 мая закончилось именно такими словами.

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"Мы хотим чтобы 9-е мая закончилось словами "Нет войне"!" – сказал он.

В то время, как жители всех цивилизованных стран мира поддерживают Украину и просят Россию остановить войну, российские власти продолжают активно пресекать попытки своих же граждан противостоять кремлевской пропаганде. При чем это дошло до абсурда и в стране-агрессоре людей задерживают просто за бесплатную раздачу книг.

Например, в Санкт-Петербурге суд назначил штраф местному жителю Артуру Дмитриеву, который устроил одиночный пикет с плакатом против войны. Надпись гласила цитату президента России Путина, посвященную 75-летию Великой победы во Второй мировой.

В Екатеринбурге женщина вышла на одиночный пикет против войны, которую Россия развязала в Украине. В знак протеста она зашила себе рот нитками. Пикетчицу задержали правоохранители и составили на нее протокол о дискредитации российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Питере прошел массовый митинг в поддержку Украины и против путинской агрессии на соседнее государство, что послужило поводом для задержания около 200 человек.