В Курской области России взорвался склад боеприпасов: в сети появилось видео
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В Российской Федерации взорвался склад боеприпасов. Инцидент произошел в селе Теткино Курской области.
Об этом сообщает пресс-центр Командования Сухопутных войск ВСУ.
"Согласно официальной информации властей РФ, взрыв стал следствием "нарушения норм техники безопасности при ремонте военной техники", - говорится в сообщении.
"Да, кто же спорит. Нас там нет", – добавили в Сухопутных войсках.