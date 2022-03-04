В Курской области России взорвался склад боеприпасов: в сети появилось видео

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В Российской Федерации взорвался склад боеприпасов. Инцидент произошел в селе Теткино Курской области.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Сухопутных войск ВСУ.

"Согласно официальной информации властей РФ, взрыв стал следствием "нарушения норм техники безопасности при ремонте военной техники", - говорится в сообщении.

"Да, кто же спорит. Нас там нет", – добавили в Сухопутных войсках.