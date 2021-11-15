Дестабилизация Польши из-за спровоцированного Москвой эмигрантского кризиса, выглядит как многоходовка Кремля. А учитывая то, что Путин ничего не делает спонтанно, Польша является лишь частью задуманного в Кремле плана. Цель Путина – это не только Польша, ему нужна дестабилизированная и дезинтегрированная Европа. В то же время Россия пытается отвлечь внимание европейцев от энергетической войны Российской Федерации с Евросоюзом и нагнетания напряжения на российско-украинском фронте на Донбассе.

Путин решил критически расшатать ситуацию в Европейском союзе, вызвать политические и экономические потрясения в ЕС, и этим подорвать единство и солидарность стран, которые являются его членами.

Российскому диктатору кажется, что он держит все под своим контролем. А Европа, попавшая в “энергетическую паутину” Москвы, чем больше будет дергаться, тем сильнее будет опутываться “сетями”, из которых ей уже не выкарабкаться.

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Войдя в противостояние с террористическим государством номер один, Евросоюз должен продемонстрировать силу и смекалку, а не проявлять “большую обеспокоенность”, как это было после нападения Российской Федерации на Украину. И осознав огромную опасность, которая исходит от российской угрозы, быть на шаг впереди и действовать оперативно, четко и слаженно.

Путин хочет уничтожить Евросоюз, и это совершенно очевидно. А в гибридном нападении России на Польшу заложена большая символика. Поскольку Польша -это восточная граница объединенной Европы, и поэтому прорыв ее с белорусской стороны не что иное, как проникновение в ЕС, которое должно стать началом его капитуляции перед Москвой.

И если ЕС даст денег Лукашенко для преодоления эмигрантского кризиса, то это будет автоматическое признание Брюсселем античеловечной политики тирана и всего того, что он делал с белорусским народом.

В таком случае Лукашенко снова станет легитимным, разгон митингов забудется, объединение с Россией одобряется, а санкции снимаются. А также международная общественность поймет, что Путин “нагнул” Запад. И вероятное полное присоединение Беларуси к будущей империи заиграет новыми красками, – “путинских ближайших союзников обидели, а мы их от всего этого легко защитили”.

“Бацька” поставил нелегальную иммиграцию на промышленную основу, и это организовано масштабно. А его патрон Путин устроил великое переселение народов в Европу, применив совершенно новый для современной политики подход – “миграционный терроризм”.

Хотя Москва избегает прямого конфликта с НАТО и ЕС, но подставив под него своего белорусского союзника, она однозначно вносит смятение в ряды противника, усиливая напряжение и внутренние конфликты между европейцами, в то время, когда у себя в России преступный режим закручивает гайки и жестоко контролирует любое проявление инакомыслия.

В Кремле четко просчитали, что чем сильнее будет увеличение давления на Лукашенко, тем быстрее БССР, которую за 27 лет тоталитарного правления фактически реанимировал “бацька”, полностью окажется в Российской Федерации. Следующим у Путина запланировано поглощение Украины.

И этим можно объяснить американскую активность вокруг российско-украинской войны, которая проявилась в октябре и начале ноября, и визит директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса. Это указывает на то, что Соединенные Штаты получили секретную информацию, которая их очень обеспокоила.

Здесь речь может идти, что после полуаншлюса Беларуси и перехода ее армии под фактический контроль Москвы, в Кремле начали готовить “второй фронт” для Украины. И искусственный эмигрантский кризис, который Лукашенко организовал для Польши, может стать только репетицией того, что он способен создать для Украины.

Диктаторы мстят Европе за введение санкций и за поддержку Украины. Поэтому нельзя исключать того, что когда Польша отобьётся от эмигрантского нашествия, Москва перенаправит их потоки на границу с Украиной.

Это может происходить параллельно с провокациями, а после нескольких военных провокаций со стороны режима белорусского диктатора Лукашенко, Путин сделает публичное заявление, что Российская Федерация не может стоять в стороне, когда Украина начала силовые действия против другого участника союзного государства, и готова оказать ей полномасштабную военную помощь.

Европа долгое время не хотела понимать, что гибридная война России касается не только Украины. Определенная отстраненность Запада от российских террористических действий на Востоке, со временем, привела к появлению у РФ претензий и к Европе.

И тут стоит вспомнить, что концепция “восстановления империи” деспота Путина, предусматривает восстановление контроля не только над республиками бывшего СССР, но и землями, которые оккупировала Москва до большевистского переворота 1917 года. А это Финляндия, Молдова, часть Польши и другие территории.

Кремль долго готовился к осени 2021 года. И теперь, когда удары идут одновременно на трех направлениях, европейцы должны осознать, что им не удастся “отсидеться в окопах”. Украина, которая первой взяла на себя удар России, изо всех сил держится. Однако без серьезной помощи и консолидированных действий, как Украине, так и объединенной Европе, будет очень трудно противостоять России, вступившей, как считают в Кремле, “в последний бой”.

Нельзя исключать того, что ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси приближается к использованию Варшавой статье 5 Устава Североатлантического альянса (НАТО). Однако гибридная война Российской Федерации против Польши несколько отличается от гибридной войны, которую Россия ведет с Украиной.

Россия ведет себя достаточно хитро и не пересекает пока определенные границы. В то же время, Кремль хочет продемонстрировать Польше и странам Балтии, что они не защищены Альянсом, как им это кажется. Одновременно Москва тестирует, насколько НАТО готово применять статью 5. Здесь стоит помнить, что НАТО на сегодняшний день, не является монолитным блоком.

Германия, Австрия, Венгрия и Италия, скорее всего, не будут вмешиваться в противостояние с Россией, и будут сохранять нейтралитет. Но если сейчас НАТО не проявит солидарность с Польшей и государствами Балтии, то со временем Россия начнет предъявлять претензии не только странам Восточной, но и Западной Европы. И скорей всего, такой пакет претензий у них давно уже подготовлен.

Не может не беспокоить то, что в последнее время Лукашенко ведет себя, как вассал, а не как президент независимой страны. Поэтому вскоре противостояние на украинско-белорусской границе может развиваться по восходящей. Для Лукашенко сейчас главное – это остаться хотя бы номинально президентом Беларуси. И если Кремль будет ему диктовать провести какие-то агрессивные акции против Украины, он не сможет от этого отказаться.

Путин способен, шаг за шагом, добавлять новые негативы для Украины, чтобы поставить ее перед фактом, что “вам все равно никуда не деться, и вы должны принять наши требования, которые мы предъявляем с 2014 года”. Ему крайне важно поставить Украину “на колени”. И здесь очень многое будет зависеть от Соединенных Штатов – насколько они готовы подать нам “руку помощи”, для того, чтобы Украина не “просела”, как Москва планирует это реализовать уже осенью 2021 – зимой 2022 года.

Для Путина важно поднять ставки в российско-украинской войне до такого критического уровня, чтобы Украинское государство не смогло больше ни экономически, ни военно выдерживать эти колоссальные нагрузки.

В таком случае, все эти скопления российских войск, артиллерии и танков у границ с Украиной, являются ничем иным, как отвлекающим маневром. А в действительности Кремль начал разрабатывать планы вовлечения Беларуси в противостояние с Украиной.

И нельзя исключать того, что появление белорусского плацдарма противостояния может стать лишь началом подготовки российского наступления на территорию Украины с трех сторон одновременно – с Востока, Юга и Севера.

Ведь Путин неоднократно заявлял представителям Америки и другим нашим западным союзникам, – “отдайте нам Украину. Это наши земли и мы от них не откажемся”.

Можно сделать предположение, что во время встречи президента США Джо Байдена в июне этого года в Женеве, Байден поставил российскому диктатору ультиматум. Где четко были озвучены сроки его выполнения. Но Путин, как всегда, начал прятаться по бункерам и пытался заматывать эту ситуацию.

Поэтому американский президент был вынужден послать своих представителей – заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы в жесткой форме напомнить кремлевцам, что требования Америки все-таки нужно выполнять.

Как бы не старался Путин выдавать Российскую Федерацию за сверхдержаву, которая возвращается в большую политику, в действительности, за более чем двадцать лет пребывания российского тирана у власти, ему удалось создать нечто вроде российского “геополитического ММ-2”.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что вся эта путинская “геополитическая пирамида” уже довольно близка к тому критическому моменту, когда она может с треском рухнуть. И чтобы там не объясняли о величии и могуществе Российской Федерации на государственных телеплощадках пропагандисты этого тоталитарного режима, ситуация в России является критической. Попытка силой оккупировать Украину может закончиться полным крахом для России, хотя не все это в Москве хотят понимать.

Можно попробовать спрогнозировать, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время своего визита напомнил руководству России, что открытое полномасштабное вторжение Российской Федерации на территории Украинского государства является той “красной линией”, за которую Кремлю не стоит переступать.

Нельзя исключать и того, что когда в Генеральном штабе вооруженных сил Российской Федерации начали подготовку к полномасштабному наступлению на Украину, сведения об этом не прошли мимо внимания Центрального разведывательного управления США и других американских спецслужб. Поэтому в Белом доме посчитали, что именно директор ЦРУ Уильям Бернс, являющийся жестким переговорщиком, сможет лучше всего донести российской стороне информацию о том, каким образом Соединенные Штаты будут реагировать на подобные действия со стороны Москвы. И это остудило горячие головы в Кремле.

Хотя не стоит спешить с выводами, однако тот факт, что в Североатлантическом альянсе стали более оптимистично относиться к вступлению Украины в НАТО, наводит на мысль, что такое решение может быть принято в ускоренном порядке.

Учитывая наперед понятную реакцию Москвы на получение Украиной “Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ)”, и то, что после объявления такого решения Россия будет способна на различные провокации в отношении Украинского государства, нельзя исключать такого варианта, что Украина будет принята в НАТО без ПДЧ. И только после ее официального вступления, об этом будет публично объявлено.

Подобный вариант развития событий был бы оптимален не только для Украины, но и для Североатлантического альянса, поскольку, в таком случае, удалось бы избежать ненужной предыдущей конфронтации с Москвой по этому вопросу. А когда Путина поставить перед фактом того, что уже произошло, то он уже не сможет запускать свои “пугалки” в сторону Украины, поскольку все переиграть обратно будет невозможно.

Также, вполне вероятно, что директор ЦРУ Уильям Бернс привез в Москву перечень новых санкций в отношении России, в случае если в Кремле не захотят прислушиваться к американским аргументам.

Так что же делать с неизлечимой украинофобией Путина? Здесь можно рассмотреть два варианта, которые бы помогли Украине избежать широкомасштабного нападения со стороны России.

Первый: Польша и Литва, после консультаций с союзниками, инициируют рассмотрение в Североатлантическом альянсе вопроса о необходимости развертывания на границе Украины с Россией и административной границе с оккупированным Крымом военных баз НАТО и противоракетных систем Patriot.

Второй: Киев обращается к Соединенным Штатам с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО – Major Non-NATO Ally или MNNA. Заключив при этом военный договор.

Конечно, можно этого не делать и продолжать ждать, какие же следующие агрессивные шаги предпримет Москва.

Ситуация вокруг Украины развивается таким образом, что государства-члены Североатлантического альянса сами должны быть заинтересованы в развертывании баз НАТО по периметру украинско-российской границы. Особенно это касается таких соседних с Украиной государств, как Польша, Словакия, Румыния и Венгрия.

Если они не хотят, чтобы после пассивного наблюдения за тем, как Украина борется с неравным себе по силе противником, через год-полтора их границы с Украиной стали границами с Российской Федерацией.