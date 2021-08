В Китае вспыхнул небоскреб, в котором живет 800 человек. Видео

В китайском городе Далянь горит небоскреб, в котором проживает свыше 800 человек. Пожарным пока не удается погасить огонь.

Соответствующие кадры 27 августа опубликовали в соцсетях. На место прибыло 366 спасателей и 68 единиц техники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Dalian, China: A HUGE fire has reportedly broken out in a residential high-rise building, no casualties reported.#China pic.twitter.com/54hsDXKILd