В Китае вспыхнул небоскреб, в котором живет 800 человек. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Китае вспыхнул небоскреб, в котором живет 800 человек. Видео

В китайском городе Далянь горит небоскреб, в котором проживает свыше 800 человек. Пожарным пока не удается погасить огонь.

Соответствующие кадры 27 августа опубликовали в соцсетях. На место прибыло 366 спасателей и 68 единиц техники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Небоскреб загорелся в городе Далянь.

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Китайпожар