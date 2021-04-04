В Канаде у более чем 1000 пассажиров самолетов нашли COVID-19

В Канаду, несмотря на строгие карантинные меры в аэропортах, за последний месяц прибыло более тысячи путешественников с COVID-19.

Как сообщает la Repubblica, прибывающие в Канаду, должны сделать молекулярный тест на коронавирус при вылете и еще два других про прибытию вместе с отбыванием карантина.

Строгие карантинные меры Канада приняла в феврале. Туристы после приземления должны предоставить справку об отрицательном тесте. Также в аэропорту им придется сделать второй тест и ожидать результата, который придет им в отель, где они должны отбывать 14-дневный карантин. И после завершения изоляции также нужно сдать тест на коронавирус.

Такие карантинные меры были раскритикованы канадцами. Но по данным властей с 22 февраля по 25 марта было зафиксировано, что из 70 819 путешественников у 1 094 был коронавирус.

Отмечается, что двух зараженных пассажиров с поддельными тестами оштрафовали на сумму около 10 тысяч долларов. Также более чем на тысячу долларов штрафовали тех, кто пытался покинуть карантинный отель.

Так называемые рейсы Covid-free, во время которых все пассажиры проходят тестирование при вылете, является одной из стратегий, с помощью которых авиакомпании и туристический сектор в целом пытаются вернуться к работе.

Однако такие меры не являются особо достаточными. Особенно рискуют рейсы, которые длятся много часов и где люди вынуждены снимать маски, чтобы кушать.

Американские центры по контролю за заболеваниями не рекомендовали путешествовать (независимо от транспортных средств) даже вакцинированным людям, хотя они и входят в зону "низкого риска" заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет якобы из-за риска образования тромбов.