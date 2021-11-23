В Кабуле прогремел мощный взрыв на рынке, есть пострадавшие. Фото и видео

Во вторник, 23 ноября, в столице Афганистана Кабуле произошел сильный взрыв на рынке. Также после этого в городе раздавались звуки выстрелов.

По информации издания "Euro Weekly News", инцидент произошел в результате взрыва магнитной мины, прикрепленной к днищу автомобиля. По предварительным данным, транспортное средство принадлежало радикальному движению "Талибан" (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В результате взрыва пострадало два человека. Они представляют движение "Талибан". Кроме того, в полицейском управлении Кабула рассказали, что на месте взрыва также была перестрелка.

Видео дня

На данный момент ни одна группа не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Также в Telegram-канале "Pars Today Russian" опубликовали видео после взрыва. На нем очевидцы запечатлели столб клубящегося дыма на месте инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября в Кабуле прогремел взрыв в микроавтобусе, из-за которого погиб один человек. Инцидент произошел в районе Даште-Барчи на западе города, где в основном живут члены шиитской хазарейской общины, которые часто подвергались атакам боевиков, связанных с ИГИЛ.

Спустя два дня в столице Афганистана прогремел очередной взрыв. Тогда, по предварительным данным, в результате инцидента ранения получили два человека.

Талибан, или талибы - исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Правили Афганистаном с 1996 по 2001 год и вернулись к власти в 2021 году. После подтверждения весной 2021 года намерений полного вывода американских войск к сентябрю того же года "Талибан" начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над страной.