В Израиле задумались о вакцинации детей от COVID-19

В Израиле детям старше 12 лет могут начать вводить вакцину от коронавируса (COVID-19) в течение следующих двух месяцев, если будет доказана безопасность препарата.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник здравоохранения, комиссар по делам борьбы против коронавируса Нахмана Эш, передает Reuters.

"То, что дети в возрасте до 16 лет не проходят вакцинацию, безусловно, вызывает беспокойство с точки зрения формирования коллективного иммунитета... Я считаю, что через месяц или два мы сможем вакцинировать детей в возрастной группе от 12 лет", – отметил он.

По данным Центрального статистического бюро страны, около 7,75% населения Израиля – это люди в возрасте от 12 до 16 лет.

В стране вакцинируют в первую очередь пожилых, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто работает в критических секторах повышенного риска.

Отмечается, что Израиль намерен в ближайшее время привить 5 млн человек из 9 млн населения и к середине марта уже возобновить экономику страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль стал первым государством в мире, где провакцинировали от COVID-19 около 10% населения страны.