В Израиле СМИ взялись за скандал вокруг контрабандной вакцины для Украины

В Израиле СМИ заинтересовались скандалом вокруг вакцины от коронавируса (COVID-19), которую незаконно могли ввести для украинских чиновников из их страны.

Среди прочих украинских СМИ издание Ynet ссылалось на заявления главы редакционного совета OBOZREVATEL и президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского.

"В Украине изучают сообщения о том, что вакцины Pfizer были вывезены из Израиля контрабандой и переданы политикам за 3 тысячи евро. В сообщениях утверждается, что ответственным за контрабанду является Роман Гольдман, который в Израиле называет себя врачом", – говорится в публикации.

В комментарии для Ynet Бродский сказал, что Гольдман предлагал богатым людям в Украине вакцинировать за большие деньги. По его словам, вакцины Pfizer были доставлены из Израиля в Украину чартерным рейсом в конце прошлого месяца.

"Судя по всему, вакцина въехала в Украину без прохождения таможни, так как ее ввезли через зал официальных делегаций аэропорта – под прикрытием паспорта какого-то депутата, препятствовавшего таможенному досмотру", – отметил Бродский.

Также Бродский передал Ynet и Yedioth Ahronoth письмо, которое он отправил следователям в Израиле, в котором он просил выяснить, как Гольдману удалось получить партии вакцин в Израиле и экспортировать их в Украину.

Израильское издание отмечает, что Государственное бюро расследований в Украине начало следствие по данному факту. Правоохранители готовят список всех, кто мог быть вакцинирован.

Добавим, что в Украине Роман Гольдман является главой Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС и связан со многими бизнесменами и высокопоставленными политиками. На запрос Ynet Гольдман пока не ответил.

Напомним, что ранее Михаил Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5-3 тысячи евро. Также он опубликовал фотографию вакцины, которую незаконно могли ввести для украинских чиновников из Израиля

По его информации, 29 или 30 декабря чартерным бортом в Украину из Израиля была тайно завезена партия вакцины Pfizer. В ответ спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна заверил, что сделать это было невозможно, поскольку препарат требует глубокой заморозки.

Подчеркнем, что издание OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинирования "избранных".

После обнародования информации об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения и сотрудники Министерства внутренних дел изучат информацию о возможной организации в Украине подпольной вакцинации против коронавируса.

Также президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить эти данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский считает, что Денис Шмыгаль и нардеп Михаил Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации. Если результат тестирования окажется положительным, то оба обязаны уйти в отставку.