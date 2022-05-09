В Израиле отказались от публичных мероприятий на 9 мая, – посол

В основных городах Израиля в этом году не будут отмечать публично отмечать 9 мая. Государственное финансирование на большую часть привычных для этой даты мероприятий также не выделяется.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил в эфире всеукраинского телемарафона. День победы во Второй мировой войне в стране состоится, но в очень сокращенном формате.

В Израиле решили ограничиться проведением торжества в Кнессете (парламенте) 10 мая, что предусмотрено законодательством. А 9 мая будет собрание ветеранов, однако на него не приглашены иностранные дипломаты.

Также состоится праздничное мероприятие на горе Герцля – это национальное кладбище Израиля, которое расположено в западной части Иерусалима. "Очень сдержанное празднование", – отметил посол Украины.

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"9 мая День победы во Второй мировой войне отмечается в Израиле, но есть определенные особенности этого года. Мы работали над тем, чтобы привлечь внимание израильского истеблишмента к тому, что остальная часть мира отмечает этот день 8 мая, а не 9 мая, и также были многочисленные обращения ветеранов израильских...и наших обращений, посольства...к нам прислушивались", – рассказал Евгений Корнийчук.

Он добавил, что в связи с войной РФ против Украины в Израиле приветствуется символика нашей страны. На зданиях посольств большинства европейских стран там присутствуют украинские флаги на флагштоках рядом с флагами этих государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Варшавы Рафал Тшасковский выступил против того, чтобы российские дипломаты праздновали 9 мая в возглавляемом им городе. Он призвал польские государственные учреждения не участвовать в организованных посольством России мероприятиях.