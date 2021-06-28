В Израиле будут штрафовать за посещение России и ряда других стран

Власти Израиля ввели штрафы для местных жителей, которые будут посещать страны с максимальным уровнем угрозы заражения COVID-19, среди них – Россия. За въезд грозит штраф в размере 5000 шекелей (около 1300 евро).

Об этом сообщает издание Newsru.co.il. На данный момент в списке находятся такие страны как Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

Отмечается, что с 29 июня вступит в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "черного списка".

Кроме того, 27 июня министерство здравоохранения сообщило о включении Беларуси и Киргизии в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. Также в этом перечне уже есть Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис.

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К слову, по состоянию на понедельник, 28 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 181,9 млн человек. За минувший день выявили 309 179 новых инфицированных, умерли – 5 960. Всего от болезни скончались более 3,9 млн пациентов. При этом побороли болезнь более 166,4 млн человек.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 46 643, Бразилии – 33 704, Колумбии – 32 376. В Европе эпицентром коронавируса стали Россия – 20 538 и Великобритания – 14 876. Также в России умерло самое большое количество пациентов за сутки – 599.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Израиле с 28 июня снова обязали носить защитные маски в помещениях. Мера связана с ростом случаев заражения индийским штаммом (Дельта) коронавируса.