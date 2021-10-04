В Италии в результате крушения самолета погиб румынский миллиардер, его жена и сын. Фото

На борту частного авиалайнера, который упал на автостоянку в провинции Донато-Миланезе 3 октября, находился бизнесмен Румынии 68-летний Дан Петреску вместе с супругой и сыном. Воздушное судно направлялось в аэропорт Ольбии на острове Сардиния.

Как сообщает издание RaiNews, жене предпринимателя было на момент рокового полета 65 лет, а сыну – 30. Петреску занимался строительством, его частный самолет был зарегистрирован в Румынии.

Журналисты предполагают, что трагедия произошла, когда за штурвалом лайнера находился сам предприниматель. Кроме семьи Петреску на борту находились их друзья с малолетним сыном.

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Во время крушения авиалайнер столкнулся с двухэтажным зданием автостоянки. Несмотря на то, что это вызвало пожар и повреждение припаркованных транспортных средств, в них не было людей и, к счастью, на земле обошлось без жертв.

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