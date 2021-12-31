В Италии умерла первая женщина-босс мафии, которая даже сыграла в кино и открыла свои магазины одежды. Фото

В Италии в возрасте 86 лет скончалась первая женщина-босс мафии Пупетта Мареска. Она продолжительное время болела в своем доме в коммуне Кастелламаре-ди-Стабия, а причиной смерти стал сердечный приступ.

Примечательно, что она была известна, не только как жесткий руководитель преступной группировки, но также как киноактриса и победительница конкурса красоты. Об этом сообщает Corriere del Mezzogiorno (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 1954 году 18-летняя Пупетта завоевала корону на городском конкурсе красоты, после чего вышла замуж за влиятельнейшего члена банды "Каморра" (неаполитанская преступная структура, аналогичная мафии). Однако семейное счастье длилось не долго и в результате разборок между бандами ее мужа застрелили.

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В 1955 году беременная Пупетта Мареска застрелила главу мафии Антонио Эспозито, ответственного за убийство ее мужа. Арестованная и приговоренная к 13 годам и 4 месяцам, она родила первого ребенка Паскуале. После этого она вступила в брак с одним из самых опасных преступников Италии Умберто Амматуро. Впрочем он не смог наладить отношения с 18-летним сыном Пупетты от первого брака. Впоследствии парень пропал, а Умберто Амматуро сбежал в другую страну и начал новую жизнь. После этого Пупетта Мареска сама стала во главе преступной группировки.

Пупетта была дочерью Альберто Марески, опасного контрабандиста. Еще в юности она вела себя напористо и индивидуально: в школе она напала на одного из своих одноклассников, и ей было предъявлено обвинение в серьезных травмах. Позже потерпевшая отозвала жалобу, и она не была осуждена.

В Неаполе у него было два магазина одежды. В 1967 году у нее был опыт киноактрисы, сыгравшей главную героиню в фильме "Преступление в Позиллипо" режиссера Ренато Парравичини, вдохновленного ее жизнью.

Ее истории также посвящено несколько фильмов, среди которых, "Вызов" Франческо Рози (1958), "Дело Пупетты Марески" Марисы Мальфатти и Риккардо Тортора и "Пупетта - мужество и страсть" Лучано Одорисио (2013), четырехсерийный художественный фильм, в котором Пупетта Мареску сыграла Мануэла Аркури.

Напомним, в Италии в рамках крупнейшего за последние 30 лет судебного процесса над членами "Ндрангеты" – самой могущественной мафиозной группировки страны – тюремные сроки получили 70 подозреваемых. Еще 355 человек пока не предстали перед судом по делу, которое, как ожидается, продлится минимум два года.