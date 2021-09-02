В Италии обнаружили инструмент, опередивший свое время на 100 тыс. лет. Фото

В итальянском городке Кастель-де-Гвидо недалеко от Рима идентифицировали рекордно большой набор древних костяных орудий, состоящий почти из сотни различных инструментов. Большинство из них привычные, но один сильно взволновал ученых, поскольку очень отличался там, что в течение 100 тысяч лет не имел себе аналогов.

Находка напоминала то, что археологи называют лиссуаром – такое гладкое орудие гоминиды использовали для обработки кожи. Исследование провели специалисты из университета Колорадо в Боулдере (США), сообщает журнал PLOS ONE.

До сих пор ученые считали, что в Кастель-де-Гвидо располагалось огромное древнее кладбище слонов, раскопки продолжались несколько десятилетий. Однако теперь говорят, что древние предшественники людей создали здесь настоящую мастерскую по производству различных орудий из слоновой кости.

Видео дня

За время раскопок был идентифицирован беспрецедентно большой набор из 98 костяных инструментов, возраст которых составляет примерно 400 тысяч лет.

Предполагается, что останки слонов для производства примитивных орудий использовали не люди, поскольку современный человек, согласно официальной версии, появился в Европе только примерно 40 тыс. лет назад.

Пока ученые склоняются к версии, что мастерскую прямо на кладбище животных организовали неандертальцы. Исследование показало, что некоторые инструменты были изготовлены "с помощью изощренных методов", а также технологий, которые стали обычным явлением только через 100 тыс. лет.

"Нам известно и о других местах в мире, где были найдены наборы костяных орудий. Но нигде нет такого разнообразия четко определенных форм", – отметила археолог Паола Вилья.

Анализ показал, что найденные древние инструменты были из костей предков современных слонов, которые принадлежали к виду Palaeoloxodon antiquus (их отличительной чертой были прямые бивни). Есть предположение, что слоны приходили в эту местность к водопою и, вероятно, иногда погибали в топкой почве.

Гоминиды делали свои инструменты, используя стандартизированный подход. По словам ученых, он немного напомнил работу одного человека на примитивной сборочной линии.

"В Кастель-де-Гвидо люди обычно ломали длинные кости слонов и производили стандартные заготовки для изготовления костяных инструментов. Подобные способности стали обычным явлением гораздо позже", – объяснила Вилья.

Среди богатого набора найденных инструментов был широкий спектр полезных предметов. Одни были заостренными и теоретически могли использоваться для резки мяса, другие имели клиновидную форму. Не исключено, что с их помощью гоминиды раскалывали тяжелые слоновьи ноги.

Самым интересным из всего многообразия инструментов оказался тот, который разительно отличается от других. Сообщается, что это единственный артефакт, вырезанный из кости не слона, а другого животного, возможно, бизона. Он очень длинный и отполированный с одной стороны.

"Напоминает лиссуаром. Но самое интересное: до сих пор считалось, что такие появились и получили широкое распространение только около 300 тыс. лет назад. То есть найденный артефакт не просто старше, он в течение 100 тыс. лет не имел себе аналогов", – подчеркнули ученые.

Они также говорят, что на итальянском площадке в глубокой древности происходило что-то особенное. Хотя археолог Вилья не считает, что гоминиды с Кастель-де-Гвидо были умнее своих собратьев с других частей Европы. По ее словам, они просто эффективнее других использовали ресурсы, которые у них были. В этом регионе Италии не так много крупных кусков кремня. Поэтому местные жители в древности не имели возможности изготовить много каменных орудий, заменяя их костяными.

Как сообщал OBOZREVATEL, на востоке Турции, в кургане Арслантепе археологи нашли древний город. Всего найдены развалины четырех домов.