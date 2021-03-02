В Индонезии вулкан Синабунг выбросил облако пепла на высоту 5 километров. Фото и видео

В Индонезии вулкан Синабунг выбросил облако горячего пепла на высоту 5 километров.

Большое извержение произошло во вторник, 2 марта, сообщает АВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Активность вулкана в провинции Северная Суматра за последнюю неделю увеличилась. Власти зафиксировали 13 случаев, когда он выпускал облака пепла. В регионе не было эвакуаций, пострадавших и сообщений о сбоях полетов.

Синабунг высотой 2600 метров бездействовал в течение четырех столетий до извержения в 2010 году, когда погибли два человека. В результате еще одного извержения в 2014 году погибли 17 человек, а семеро погибли в результате извержения в 2016 году.

Около 30 тысяч человек были вынуждены покинуть дома вокруг Синабунга за последние несколько лет.

Синабунг – один из более чем 120 действующих вулканов Индонезии, который расположен на "огненном кольце", дуге вулканов и линий разломов, окружающих Тихий океан.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на острове Ява в Индонезии началось извержение самого активного в стране действующего вулкана Мерапи, что в переводе означает "Гора огня".