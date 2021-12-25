В Индии собака с щенками спасла навороженного ребенка, брошенного в поле: это назвали настоящим чудом. Фото

В Индии, в провинции Чхаттисгарх, бродячая собака с щенками нашла и согрела брошенную новорожденную девочку. При этом ребенок был совсем без одежды.

Как рассказал Daily Mirror, новорожденного ребенка бросили ночью в окрестностях одного из населенных пунктов с неудаленной пуповиной. Девочка могла бы замерзнуть, так как ночи в этом регионе сейчас достаточно холодные, но ребенка нашла бродячая собака.

Собака и ее щенки всю ночь прижимались к младенцу, согревая его своими телами.

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Утром девочку в компании хвостатых спасителей нашли местные жители, которые в это время шли на работу. Они услышали плач ребенка и поспешили на помощь. Там они увидели шокирующую картину – ребенка в окружении собак.

"Возможно, именно тепло животных сохранило жизнь новорожденному, – предположил один из местных жителей. – Обычно температура ночью на улице резко падает, ведь сейчас уже декабрь. Должен сказать, это большая удача для девочки".

Он же отметил, что не все бродячие собаки в окрестностях добрые и ребенок вполне мог стать жертвой какой-либо стаи бродячих псов.

"Родители девочки – преступники", – осудили их поступок местные жители.

Сейчас девочка находится в госпитале, ей дали имя Аканша, и ее жизни, по словам медиков, ничего не угрожает.

В данный момент полиция пытается найти родителей, бросивших новорожденную.

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