В Индии обвалившаяся во время похорон крыша крематория заживо погребла десятки людей

В Индии в городе Мураднагар во время похорон обвалилась крыша укрытия крематория, в результате чего погибло по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщило India Today. Большинство погибших были родственниками Рам Дхана, на церемонию кремации которого они собрались.

Люди спрятались под крышу из-за сильного дождя.

По словам суперинтенданта полиции Ираджа Раджа, помимо убитых, еще 15 человек были госпитализированы в разные больницы.

Спасатели несколько часов разбирали завалы здания, чтобы найти тех, кто, возможно, уцелел. К спасательной операции привлекли спецтехнику.

Правоохранители начали расследование инцидента.

К вечеру были опознаны, как минимум, 18 тел.

Премьер-министр страны Нарендра Моди, министр обороны Раджнатх Сингх и главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразили соболезнования родным погибших. Им выделят финансовую компенсацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в республике Тыва в результате ДТП с участием двух легковушек погибли восемь человек. На момент происшествия в двух транспортных средствах находилось 11 человек.