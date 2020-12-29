В Хорватии произошло мощное землетрясение: 5 жертв. Фото

В центральной части Хорватии 29 декабря произошло сильное землетрясение, которое привело к серьезным повреждениям зданий в городе к юго-востоку от столицы. В результате погибли 5 человек, в том числе ребенок, много людей оказались заблокированными под завалами домов.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, мощность колебаний земли составила 6,3, больше всего от ЧП пострадал город Петринья, что в 46 километрах от Загреба. Об этом сообщает News Channel 9 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в понедельник, 28 декабря, в этом же районе случилось землетрясение силой 5,2 балла, а в этот раз было несколько более мелких подземных толчков.

Последствия землетрясения в Хорватии Twitter tercbela

Однако они нанесли больший ущерб – обрушились крыши, фасады зданий и даже некоторые целые здания. Землетрясение ощущалось по всей стране, а также в соседних Сербии, Боснии и Герцеговине и даже в Граце на юге Австрии. В посольстве Украины в Хорватии призвали украинцев воздержаться от поездок в эту страну..

Больше всего от землетрясения пострадал город Петринья Google-карта

Именно в городе Петринья в результате землетрясения погибла девочка, возраст которой не сообщается.

От землетрясения больше всего пострадал город Петринья newschannel9.com

"Одна девочка погибла, а внутри обрушившихся зданий есть раненые и люди. Мой город был полностью разрушен, у нас есть мертвые дети. Это как Хиросима – половины города больше не существует, в нем больше нельзя жить", – сказал мэр Петриньи Даринко Думбович.

Последствия землетрясения в Петриньи newschannel9.com

Руины от полностью разрушенных домов и пыль усеяли улицы, а одно из зданий упало на автомобиль. На опубликованных в СМИ кадрах видно, как пожарные пытаются убрать обломки, чтобы добраться до людей в салоне. Им удалось спасти мужчину и маленького мальчика, которых госпитализировали.

Спасение мужчины и мальчика из-под завалов aljazeera.com

Центр землетрясения в Хорватии Google-карта

Для помощи в спасательной операции в Петриньи направили хорватских военных. Премьер-министр страны Андрей Пленкович и другие представители правительства тоже прибыли в город после случившегося.

Представители хорватского правительства прибыли в Петриньи после землетрясения newschannel9.com

Хорватский сейсмолог Крешимир Кук описал землетрясение как "чрезвычайно сильное". Он призвал людей держаться подальше от потенциально шатких старых зданий и переехать в новые районы города из-за подземных толчков.

последствия землетрясения newschannel9.com

В столице Хорватии люди в страхе выбегали на улицы и в парки. По сообщениям СМИ, многие уезжали из Загреба, игнорируя запрет на поездки, введенный из-за вспышки коронавируса.

В столице Хорватии люди в страхе выбегали на улицы и в парки newschannel9.com

В связи с мощными землетрясениями, которые произошли 28-29 декабря в Хорватии и сохранением вероятности дальнейших толчков, посольство Украины в этой стране рекомендовало украинцам внимательно следить за сообщениями компетентных органов Республики Хорватия о развитии сейсмологической ситуации.

"Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать. В случае повторного толчка, безотлагательно оставьте здания, не пользуйтесь лифтом. Избегайте пребывания у линий электропередач, деревьев! Наш телефон в случае чрезвычайной ситуации +385916051010", – говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook.

Скриншот сообщения Facebook Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал сочувствие хорватской стороне. На своей странице в Twitter он написал: "В эту трагическую минуту Украины вместе с дружественной нам Хорватией".

Скриншот

Стало известно, что землетрясение в Хорватии незначительно повредило здание украинского посольства. Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на комментарий спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.

Сотрудники посольства при этом не пострадали. После ЧП они решили некоторое время работать дистанционно.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 27 декабря на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его очаг залегал на глубине 15,94 км.