В Гвинее-Бисау обстреляли президентский дворец, нападавших обвинили в попытке госпереворота. Видео

В западноафриканской стране Гвинея-Биссау 1 февраля произошла масштабная стрельба возле президентского дворца. В результате есть погибшие, а нападавших обвинили в попытке государственного переворота.

Как пишет португальское агентство Lusa, инцидент произошел во время внеочередного заседания Совета министров. На нем присутствовали президент и премьер-министр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Экономическое сообщество западноафриканских стран, куда входит и Гвинея-Биссау, заявило, что речь идет о попытке государственного переворота.

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В сети появились кадры, на которых группа людей стреляет из гранатомета. Однако подтверждения тому, что они были записаны именно 1 февраля и именно в этой стране, нет.

Ближе к вечеру местные СМИ сообщили, что военные Гвинеи-Биссау вошли во дворец и приказали чиновникам покинуть здание. Позднее с обращением выступил и президент Умаро Сисоку Эмбало с обращением.

Он сказал, что стрельба длилась пять часов и было много убиты. Глава государства добавил, что находится во дворце, а в столицу вернулось спокойствие.

"Ситуация под контролем", – цитирует его издание Jeune Afrique.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе государственный переворот произошел в другой африканской стране – Буркина-Фасо. Тогда армия свергла президента Роша Каборе.