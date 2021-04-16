В Грузии захватили заложников в отделении банка: детали и видео

В филиал Банка Грузии в Тбилиси ворвался вооруженный грабитель и взял в заложники нескольких посетителей и сотрудников банка.

Как сообщает телеканал "Рустави 2", здание банка оцепили полицейские (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Людей эвакуировали с периметра здания, близлежащая станция метро "Авлабари" закрыта.

На данный момент злоумышленник отпустил почти всех захваченных заложников и удерживает только одного.

Решение о штурме здания пока не принималось, продолжаются переговоры представителя полиции с грабителем.

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