В Грузии захватили заложников в отделении банка: детали и видео
В филиал Банка Грузии в Тбилиси ворвался вооруженный грабитель и взял в заложники нескольких посетителей и сотрудников банка.
Как сообщает телеканал "Рустави 2", здание банка оцепили полицейские (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Людей эвакуировали с периметра здания, близлежащая станция метро "Авлабари" закрыта.
На данный момент злоумышленник отпустил почти всех захваченных заложников и удерживает только одного.
Решение о штурме здания пока не принималось, продолжаются переговоры представителя полиции с грабителем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 августа в Киеве мужчина по имени Сухроб Каримов захватил в заложницы руководительницу отделения АО Universal Bank, расположенного в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе.
Он угрожал взорвать здание в случае, если не будут выполнены его требования.
Кроме того, Каримов утверждал, что взрывчатка якобы сдетонирует, даже если его убьют.
Впоследствии СБУ удалось задержать мужчину.
Взрыва не произошло, каких-либо взрывных устройств по итогам проверки также не было найдено.