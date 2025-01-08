В Германии все чаще фиксируют работу шпионских беспилотников: предполагают, что это 'часть гибридной войны России'

В Германии все чаще фиксируют случаи активности шпионских беспилотников. По предположению министерства внутренних дел, это может быть частью гибридной войны России.

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Как сообщает BILD, в декабре 2024 года над территорией федеральной земли Рейнланд-Пфальц снова был зафиксирован массовый пролет дронов. Вероятно, они следили и за военными объектами.

Представитель МВД рассказал, что только в земле Рейнланд-Пфальц в 2024 году в полицию поступило около 100 заявлений на эту тему.

"Использование крупных беспилотников для шпионажа за объектами, касающимися безопасности, заметно растет в Германии. Вероятно, они являются частью российской гибридной войны", – говорится в ответе ведомства.

МВД земли Райнланд-Пфальц раскритиковало федеральное правительство за бездействие, поскольку этим органам "срочно необходима соответствующая техника для раннего обнаружения и борьбы с дронами".

В свою очередь, инсайдеры сообщают, что ни один из таких БПЛА не удалось перехватить. Разведывательные дроны над аэропортами и военными объектами Бундесвера и американских вооруженных сил в Германии несут особую угрозу. К таким объектам следует отнести базы США в Рамштайне и Шпангдалеме.

По данным МВД Рейнланд-Пфальца, в 2024 году было зарегистрировано около 30 случаев полетов дронов в районе американских объектов. Инсайдеры рассказывали, что БПЛА были размером с автомобиль.

В министерстве есть "четкие доказательства наличия больших беспилотных летательных аппаратов". Вероятно, их запуск происходит за пределами Германии, так как радиус действия таких больших дронов технически может превышать 188 километров.

В Федеральном министерстве внутренних дел Германии отметили, что нет "общенациональных данных по проблеме дронов за 2024 год".

Напомним, в Германии ранее регистрировали активность неизвестных БПЛА над военными полигонами и казармами Бундесвера, в том числе в местах, где проводятся учения украинских военных.

Дроны регулярно наблюдались над военным полигоном Клиц, где украинских воинов тренировали управлять танками Leopard 1. Тогда германские военные тоже имели подозрения о возможной причастности к этому Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, диктатор РФ Владимир Путин потерпел провал в Украине по всем направлениям. НАТО укреплено, Украина находится на пути в ЕС и имеет сильную армию, также идет работа по подготовке почвы для справедливого и устойчивого мира.

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