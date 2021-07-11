В Германии объявили режим ЧС из-за мощной хакерской атаки: что происходит

В федеральной земле Саксония-Анхальт Германии впервые введено чрезвычайное положение в связи с крупнейшей хакерской атакой муниципальных систем за всю историю. В результате несколько тысяч людей остались без социальных выплат, также страдает вся система коммунального снабжения.

Об этом сообщила газета Die Zeit в своем Twitter. Отмечается, что блокировка муниципальной работы продлится в течение двух недель.

Силовые ведомства уже начали расследование по данному факту. Предварительно известно, что хакеры использовали "программы-вымогатели" с целью получения материального выкупа. В свою очередь, власти Саксонии-Анхальт не дают комментариев об особенности этой кибератаки, так как это может навредить следствию.

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Журналисты издания указали на то, коммунальная IT-инфраструктура в Германии хуже всего защищена от кибератак. Ранее в службе безопасности Федерального объединения немецкой промышленности отмечали стремительный рост случаев нападений хакеров на программное обеспечение представителей среднего бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля злоумышленники совершили кибератаку на крупнейшие государственные сайты Украины, включая интернет-портал Офиса президента.