В Германии обеспокоены низкой боеготовностью армии: как война в Украине изменила Бундесвер

В немецком Бундестаге заявили, что фактическая боевая готовность многих подразделений армии ФРГ составляет лишь около 50%. Кроме того, Берлину не хватает людей в армии, чтобы достичь целевого показателя.

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Об этом сказала уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, слова которой в воскресенье, 29 декабря, процитировал немецкий канал ntv. Политик уточнила, что для достижения целевого показателя в 203 тысячи солдат армии Германии не хватает еще около 20 тысяч мужчин и женщин.

По ее словам, некоторые подразделения не заполнены. Поэтому она призвала активизировать усилия по набору личного состава в Вооруженные силы страны.

Также Хегль сказала, что боевая готовность многих подразделений составляет лишь около 50%. Российское полномасштабное вторжение в Украину, которое длится уже почти три года, изменило ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому такой показатель является недостаточным.

"Этот поворотный момент также является мандатом на дальнейшие реформы и большую скорость. Это касается техники, персонала и инфраструктуры. И мы еще не достигли своей цели", – подчеркнула политик.

Она добавил, что "кадровая ситуация должна быть самым высоким приоритетом для всех, кто отвечает за политику".

Отметим, что весной 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерении реорганизовать армию. Он отметил, что Россия подвергает сомнению европейский мирный порядок, что создает особую угрозу для Германии и ее союзников. Следовательно, Берлину стоит провести модернизацию своих вооруженных сил, чтобы быть готовой к ведению войны.

Также сообщалось, что Германия планирует ускорить закупку оружия и более определенно подходить к планированию крупных контрактов на вооружение. Таким образом ФРГ стремится адаптировать работу своей оборонной промышленности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Германии смоделировало план возможного нападения России на страну. Он включает четыре этапа, первым из которых является дезинформация.