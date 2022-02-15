В Европе нашли самое ранее доказательство существования современных людей. Фото

Во французской пещере обнаружен окаменелый коренной зуб современного человеческого ребенка возрастом 54 тысяч лет. Это самое раннее известное свидетельство существования нашего вида в Западной Европе.

Открытие исследователей из Университета Тулузы им. Жана Жореса, было сделано в Гроте Мандрен, в 1,5 милях (2,4 км) к югу от Малатаверна, в долине Роны. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ранее самые старые доказанные примеры современных человеческих поселений в Европе датировались 45-43 тысячами лет назад. Кроме того, пещера также представляет собой первый явный пример участка, который попеременно был заселен неандертальцами и современными людьми (Homo sapiens).

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Исследование было проведено антропологом Крисом Стрингером из Музея естественной истории в Лондоне, профессором Университета Тулузы Людовиком Слимаком и их коллегами.

"Находки Мандрина документируют первое четко доказуемое попеременное заселение участка неандертальцами и современными людьми. Мы часто думали, что появление современных людей в Европе привело к довольно быстрой гибели неандертальцев", – сказал профессор Стрингер.

В то же время новые данные свидетельствуют о том, что как появление современных людей в Европе, так и исчезновение неандертальцев было достаточно продолжительным процессом.

В общей сложности команда идентифицировала остатки зубов по крайней мере семи человек в 12 археологических слоях пещеры Мандрин – шести неандертальцев и одного современного человека, чей зуб был найден в слое между неандертальскими отложениями.

Наряду с коренным зубом ребенка исследователи также обнаружили каменные орудия так называемой "неронской индустрии", уникальной для долины Роны. Такие инструменты ранее считались несколько аномальными, поскольку они были обнаружены в слоях, окруженных сверху и снизу слоями, содержащими инструменты, использовавшиеся неандертальцами.

Открытие современного человеческого коренного зуба в неронском слое позволило исследователям впервые связать эту индустрию каменных орудий с Homo Sapiens и объяснить заметное различие между неронскими и мустьерскими артефактами.

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