В Эстонии мужчину арестовали на 13 суток за поддержку войны РФ против Украины

В Эстонии арестовали на 13 суток гражданина, который поддерживает войну России против Украины. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения вывесил в окне своего дома флаг страны-агрессора, георгиевские ленточки и букву Z.

Об этом сообщает пресс-служба таллинской полиции. Там отметили, что правоохранители требовали убрать символику и надпись "За Россию", однако 48-летний провокатор отказался.

Тогда полицейские задержали мужчину, а суд приговорил его к 13 суткам тюремного заключения за распространение символики, разжигающей вражду. "В нашем общественном пространстве нет места для выражения своего мнения таким образом. Мужчину доставили прямо из зала суда в изолятор", – сказано в сообщении.

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Отметим, ранее власти Эстонии приняли решение аннулировать визы лицам, которые демонстрируют символику в поддержку войны против Украины. В частности, это касается букв "Z" и "V", которые кремлевская пропаганда использует как знак поддержки агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее использование георгиевской ленты и символов российского вторжения запретили в Молдове. Парламент страны охарактеризовал их "атрибутами, пропагандирующими военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".